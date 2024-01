"Ippodromo, sbagliato il rinnovo della gestione"

Ippodromo ’Martini’ nel mirino di Forza Italia Corridonia, dopo che la giunta Giampaoli ha di recente rinnovato la convenzione fino al 2030 con il Comitato Corse Ippiche.

"La decisione presa martedì dall’amministrazione comunale, riguardo la convenzione con il Comitato Corse Ippiche per la gestione dell’ippodromo – ha affermato la sezione locale del partito coordinata da Andrea Manciola (nella foto) - rappresenta una direzione che noi di Forza Italia Corridonia non possiamo sostenere. Crediamo fermamente nel potenziale di un partenariato pubblico-privato, progetto alternativo a quello sottoscritto con il Comitato, che avrebbe potuto non solo riqualificare l’ippodromo, ma anche rilanciare l’economia locale, spronando il commercio e l’industria. Corridonia merita una visione lungimirante, che sappia cogliere le occasioni di crescita e sviluppo sostenibile, per questo Forza Italia si impegna ad esplorare ogni alternativa possibile per promuovere un futuro all’altezza delle aspettative dei cittadini". I forzisti, infatti, da tempo avevano cercato di spingere per un cambio di rotta sulla gestione della struttura, tanto che lo stesso Manciola aveva definito quella dell’attuale comitato "anacronistica", e sembrava che ci fosse l’interessamento di alcuni imprenditori ad investire sull’ippodromo al fine di valorizzarlo. "Vogliamo un progetto – conclude - che porti vero valore aggiunto alla nostra comunità, senza accontentarci di soluzioni che limitano il nostro domani".