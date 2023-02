Ipsia Corridoni, il teatro inclusivo per combattere le disuguaglianze

Ha preso il via il nuovo progetto teatrale dell’Ipsia "Corridoni" che terrà impegnati gli studenti per tutto l’anno scolastico. Proposto da Onelia Ceschini, consigliera comunale con delega alle politiche educative per le scuole superiori di secondo grado, tale laboratorio dal titolo "Diversità e bellezza", è stato accolto e approvato con entusiasmo dal dirigente scolastico Gianni Mastrocola e dai docenti, in quanto pensato sotto un aspetto altamente inclusivo, data la forte presenza nell’istituto di ragazzi e ragazze di diverse culture, con disabilità o con situazioni di disagio ed è volto alla prevenzione e al contrasto al bullismo e cyberbullismo. "Siamo davvero felici della presenza di Fabiana Viviani – afferma la consigliera Ceschini –. Questa scuola è piena di risorse e di talenti".