Ipsia Pocognoni: consegnate 60 borse di lavoro Erasmus

Mattinata intensa e molto partecipata, quella di ieri, all’Ipsia Pocognoni di Matelica, dove si è tenuto un incontro relativo alla riconferma dell’accreditamento dell’istituto al programma Erasmus + con azione Ka121 per la mobilità individuale, e la consegna agli studenti di attestati e 60 borse di lavoro finanziate nel 2023. Tanti i complimenti ricevuti dalle autorità politiche e istituzionali presenti. Lo stesso dirigente scolastico Sandro Luciani nel suo saluto introduttivo ha riconosciuto che "non è facile raggiungere certi risultati e lo so bene da figura apicale anche in un altro istituto: questa di Matelica è una bella realtà con 60 attestati per i ragazzi e la possibilità di sbocchi professionali che vanno oltre le nostre belle colline marchigiane, un bel motivo di riflessione in tempi di ridimensionamenti scolastici e della filiera didattico-professionale". Il sindaco Massimo Baldini da parte sua ha tenuto a elogiare "il lavoro svolto nei decenni da una scuola che ha formato ottime professionalità che tuttora garantiscono la sopravvivenza delle nostre imprese locali, che continuano ad assumere e ad innovarsi, cercando sempre più personale competente e qualificato". Molto positivo anche il commento del presidente della Provincia Sandro Parcaroli, che, rivolgendosi agli studenti, li ha esortati: "Sognate il vostro futuro e abbiate fame di sapere, voi che abitate in un territorio bellissimo dei quali siamo tutti artefici. Qui vi preparate per il vostro futuro, ma imparate le lingue e preparatevi alle grandi sfide del futuro".

Matteo Parrini