"Ircer, la casa di riposo non è in vendita"

Negli ultimi mesi, una serie di indiscrezioni e speculazioni hanno sollevato dubbi sul futuro della Fondazione Ircer. In risposta, il presidente della fondazione, Riccardo Ficara Pigini, è intervenuto per chiarire la situazione e mettere a tacere le voci. "La casa di riposo non è in vendita" ha dichiarato con fermezza, sottolineando l’importanza di sfatare le chiacchiere che ultimamente hanno alimentato confusione nell’opinione pubblica e fra il personale. La fondazione, che da anni rappresenta un punto di riferimento per la comunità, continuerà a perseguire i propri obiettivi senza intaccare la sua identità.

Dal mese di gennaio, la Fondazione ha introdotto un importante cambiamento nei servizi di comunicazione: la segreteria telefonica è ora disponibile per tre ore al giorno, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12: questa modifica mira a migliorare il servizio di supporto telefonico, riducendo le attese e alleviando lo stress lavorativo del personale. "Abbiamo voluto offrire un servizio più accessibile e flessibile per le famiglie e valuteremo ulteriori aggiustamenti dopo un periodo di prova" ha aggiunto il presidente.

Un altro tema affrontato riguarda il personale e la gestione delle risorse. Ficara Pigini ha evidenziato che, nonostante le sfide, la Fondazione riesce a rispettare i minutaggi richiesti per l’assistenza agli anziani, tuttavia ha sottolineato l’importanza del volontariato e del servizio civile che in passato hanno rappresentato un supporto significativo. Recentemente, la Fondazione ha accolto con entusiasmo una studentessa in alternanza scuola-lavoro dal corso per Oss segnalando una rinnovata apertura verso nuove collaborazioni formative.

Ficara Pigini ha anche espresso la necessità di cambiare la percezione delle case di riposo. "Non devono essere viste come l’ultimo stadio della vita di un anziano, ma come un’alternativa viva e attiva alla solitudine domestica" ha detto. In questo senso, la Fondazione sta lavorando per migliorare il benessere degli ospiti attraverso personale qualificato, animazione e un ambiente comunitario accogliente.

Infine, il presidente ha affrontato il tema dell’ex complesso delle Clarisse con le ben note difficoltà nel trovare fondi adeguati alla sua riqualificazione. Tuttavia, ha sottolineato le potenzialità future di un progetto di recupero, magari attraverso un partenariato pubblico-privato. Con questa presa di posizione, Riccardo Ficara Pigini ha voluto ristabilire la fiducia e l’equilibrio ribadendo il ruolo centrale della Fondazione Ircer nel tessuto sociale locale. La sua dichiarazione pone fine a settimane di speculazioni, confermando la volontà della Fondazione di continuare il suo percorso a beneficio della comunità.

Asterio Tubaldi