Ircr, finisce l’era Centioni "Ancora nessun ristoro Covid, ma rimaniamo competitivi"

di Chiara Gabrielli

"Siamo arrivati alla fine di questo lunghissimo periodo, finalmente. Non entro nel merito di nomine e ritardi. Quello che tengo a sottolineare è il risultato raggiunto, oggi vantiamo un’azienda pubblica competitiva sul mercato, un traguardo conquistato grazie al grande lavoro di squadra. Restano ancora tanti problemi da risolvere, ma oggi sono qui per ringraziare i miei collaboratori per questi dieci, importanti anni insieme". Così si congeda dal suo staff Giuliano Centioni, per due mandati presidente del’Ircr, azienda pubblica servizi alla persona, che si occupa in prevalenza di anziani e gestisce sei case di riposo in provincia. Parole, riflessioni e anche profonda commozione al momento dei saluti, con le responsabili dei settori che spendono più di qualche bella parola verso Centioni e il segretario generale Nazzareno Tartufoli: "Grazie perché ci avete permesso di essere dei professionisti, ci avete ascoltato. Tutto il lavoro svolto non sarebbe stato possibile senza voi amministratori. Oltre a Giuliano, grazie in particolare a Nazzareno che è stato sempre una guida, tutti siamo cresciuti con il suo insegnamento. Anche nel periodo più duro, quello del Covid, non ci siamo mai sentiti abbandonati. Ci porteremo dentro sempre delle grandi storie da raccontare. Grazie per aver creduto in noi". Centioni, visibilmente emozionato e a tratti con le lacrime agli occhi, commenta: "È stato un periodo bellissimo, condizionato da un’infinità di problemi, specie terremoto e pandemia. Restano altri nodi da sciogliere: combattiamo ancora come azienda pubblica perché ci venga riconosciuta una parte della spesa Covid. Per noi nessun ristoro e non facciamo parte di nessun progetto Pnrr, così è difficile dare tutta una serie di servizi, ci siamo affidati alla nostra fantasia, alla capacità di organizzazione e alle risorse che riusciamo a trovare". "Ciò che resta del cda Ircr", così lo chiama scherzosamente Centioni, vale a dire il consigliere Pier Paolo Tartabini (l’altro, Vincenzo Balsamo, era assente per impegni), lancia un invito a chi verrà al loro posto: "Continuate a far crescere questa azienda con la stessa dedizione e volontà". "L’azienda ha dimostrato che il pubblico può competere con il privato – aggiunge Tartufoli –, grazie anche al suo dinamismo interno, che valorizza le idee, con un personale per lo più giovane e quasi tutto al femminile. Importante la parte educativa, un servizio nuovo che è stato potenziato, con cui si dà utilità al tempo in casa di riposo, se prima aspettavano i pasti o la riabilitazione, ora aspettano che arrivi l’animatore". Presenti i responsabili di settore Eleonora Morelli, Giuli Lattanzi, Laura Panichelli, Simona Gualtieri, Simone Ricci, Marina Moretti. Assente per impegni Stefano Quarchioni, revisore dei conti. In questi giorni Sandro Parcaroli dovrebbe sciogliere la riserva sul nuovo cda: dopo le tensioni in maggioranza, non sono esclusi colpi di scena. Il sindaco sa che il tempo stringe, se si vuole evitare il commissariamento da parte della Regione.