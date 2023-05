Ircr, il debutto del nuovo cda "Daremo servizi a 360 gradi"

di Paola Pagnanelli

"Ho trovato tanto entusiasmo, tante capacità, e sono felice di trovarmi in una realtà veramente bella". Così ha esordito Amedeo Gravina, generale della Guardia di finanza in quiescenza, nel nuovo ruolo di presidente dell’Ircr. Ieri mattina vicino a lui il sindaco Sandro Parcaroli e la vice sindaco Francesca D’Alessandro, che hanno voluto presentare il nuovo cda dell’ente: i consiglieri sono Ilenia Sabbatucci, assistente sociale dell’Ast, Paolo Rapanelli, medico in pensione, l’avvocato Laura Ricci, Vincenzo Corneli, consulente bancario in pensione. I consiglieri, tutti indicati dal sindaco, nella prima riunione giovedì scorso hanno eletto Gravina presidente, al posto di Giuliano Centioni.

L’ex comandante provinciale delle Fiamme gialle ha affrontato il nuovo incarico con grande voglia di fare. "Offrire servizi alla persona a 360 gradi: questo è il nostro obiettivo e l’indirizzo programmatico", ha detto il generale, complimentandosi con il personale e anticipando il desiderio di mettere in campo nuove sinergie anche con altri Comuni, oltre che a Macerata, per ampliare l’offerta dell’Ircr. "Dobbiamo portare questa istituzione verso il futuro, proseguendo nel percorso avviato dal precedente cda che ringrazio – ha aggiunto il sindaco Parcaroli, ricordando che questa realtà ha 200 posti letto e 133 dipendenti –. Dobbiamo lavorare per avere gli stessi fondi di Fermo e Ascoli dalla Regione, ho già incontrato Saltamartini per questo: dobbiamo mettere in sicurezza economica questa realtà". Anche la vice sindaco D’Alessandro ha voluto ringraziare l’ex presidente Giuliano Centioni, l’ex direttore Francesco Prioglio e il segretario generale Nazzareno Tartufoli, "per il lavoro fatto in un periodo molto complesso, e il personale che ha veramente una marcia in più. L’Ircr nasce dall’Ipab, frutto dei lasciti di tanti privati cittadini che hanno voluto destinare il proprio patrimonio alle persone più fragili: dobbiamo sentirci responsabili di mettere a frutto quello che è stato donato. L’Ircr non è più solo Villa Cozza, ma anche una serie di servizi che vanno verso la domiciliarietà, con un rapporto sanità-sociale che deve essere sempre più stretto nel futuro". La vice sindaco ha citato le case di continuità a Piediripa e alla Pace, del centro per i malati di Alzheimer, e soprattutto ha fatto presente che a Macerata, "su 42mila abitanti, 11mila sono over 65", per sottolineare l’importanza dei progetti per l’invecchiamento attivo e per combattere la solitudine degli anziani. Il segretario Tartufoli ha voluto dare il benvenuto al nuovo cda da parte del personale.