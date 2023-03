Ircr, il nuovo presidente Gravina "Ho amato subito questa terra, non vedo l’ora di cominciare"

di Chiara Gabrielli "Adesso recuperiamo ogni minuto perso. È un’azienda che produce servizi alla persona, dobbiamo essere al passo con i tempi. Al cda vorrei dare questa impronta, che si può riassumere in una parola: ‘Proattività’, cioè essere veloci, sapere anticipare i problemi. Io e la mia famiglia abbiamo scelto di restare a vivere in questa terra, che ci ha affascinato subito. E ora mi metto volentieri al servizio della città che ho amato fin dal primo istante e che considero, oltre ogni retorica, la mia seconda casa dopo quella natale". Parola di Amedeo Gravina, già comandante provinciale della Guardia di Finanza: sono passati cinque mesi da quando è scaduto il cda Ircr e ora l’azienda ha il suo nuovo presidente, nominato dal sindaco Sandro Parcaroli. Per Gravina, con Macerata è stato amore a prima vista, pure se poi, alla guida delle Fiamme Gialle "sono stati cinque anni intensi e non sempre facili, tra il terremoto e i fatti di Pamela e Traini, ma non hanno scalfito minimamente l’entusiasmo di vivere qui", racconta. È lui che è stato scelto dal sindaco per condurre l’azienda pubblica che si occupa soprattutto di anziani e gestisce sei case di riposo in provincia. Una nomina...