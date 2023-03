Ircr, la maggioranza è in tilt Parcaroli infuriato con la Lega, pronto un nuovo nome per il cda

di Chiara Gabrielli

Ircr in stallo, spunta un nuovo nome per i vertici dell’azienda pubblica: nome scelto dal sindaco Sandro Parcaroli, che al momento terrebbe per sé l’identità di questa persona. L’Ircr, con il consiglio di amministrazione scaduto da 5 mesi e il direttore Francesco Prioglio che ha lasciato a febbraio, necessita di nuove nomine, che sono fiduciarie e spettano al sindaco. Una persona, quella su cui si concentrano ora le attenzioni di Parcaroli, che sarebbe fuori dagli schemi politici e potrebbe così incontrare il favore della sua lista civica. Non è escluso quindi un colpo di scena dell’ultimo minuto. Il sindaco sa che il tempo stringe: domani è in programma la conferenza stampa di fine mandato del cda Ircr e sarebbe bene chiudere il discorso nomine in settimana per evitare il rischio commissariamento dell’azienda da parte della Regione.

Al sindaco, intanto, non va giù quanto diffuso ieri dalla Lega, che in riferimento al nome di Patrizia Scaramazza per la presidenza Ircr ha detto che è stato "liberamente indicato" da Parcaroli, quando invece lui, fino a poco tempo fa, puntava su una dipendente della sua azienda (Med Store), nome su cui convergevano la civica Parcaroli e tutte le parti della maggioranza: sarebbe stata parte del cda, non presidente. Poi invece, la settimana scorsa, è stato fatto il nome di Scaramazza, che però è stato suggerito dalla Lega (anzi, solo da una parte di essa e l’altra parte non ne è stata felice), la quale ha fatto notare al sindaco che la proposta di una dipendente Med Store per l’Ircr sarebbe stata considerata quantomeno "non opportuna". Ora, Parcaroli è determinato a prendere in mano la situazione. A proposito di Lega: la nota a firma del segretario cittadino Aldo Alessandrini, diffusa ieri, non ha fatto infuriare solo il sindaco, ma ha suscitato perplessità, per usare un eufemismo, anche tra gli altri esponenti cittadini del Carroccio. Stasera ci sarà la riunione del direttivo comunale (stavolta di giovedì invece che di venerdì): sul tavolo anche la nota di Alessandrini che non sarebbe stata condivisa con gli altri, poi il nome di Scaramazza. Si cercherà di uscirne compatti, l’obiettivo ora è di scongiurare il rischio commissariamento dell’Ircr. A proposito di Scaramazza, vanta una carriera di tutto rispetto: attuale presidente del Rotary e dell’Unicef, è stata segretario comunale per anni nella zona calzaturiera, in particolare nel Fermano, poi segretario generale a Sant’Elpidio a Mare, San Severino, Porto San Giorgio e Porto Recanati, per concludere a Teramo, dove è stata 4 anni. Ora è in pensione. Oltre al suo, erano circolati i nomi di Rosaria Del Balzo Ruiti, presidente di Croce Rossa e della Fondazione Carima, che però non ha mai dato la disponibilità, e quelli del medico di base Romano Mari e dell’ex comandante provinciale della Finanza, Amedeo Gravina. Il sindaco non ha mai confermato di aver scelto la Scaramazza, dal nominativo prendono le distanze pure buona parte della Lega e altre forze di maggioranza. Viene da chiedersi: se nessuno l’ha proposta, chi è che ha fatto il suo nome allora? In questo caos, una cosa è certa: in maggioranza si respira tensione e anche una volta risolto il caso Ircr ci saranno questioni da chiarire. Intanto, all’orizzonte un’altra grana per il sindaco: la nomina dell’ad dell’Apm. Giorgio Piergiacomi è in scadenza.