Ircr: la scelta del nuovo presidente Su Scaramazza qualche mal di pancia

di Chiara Gabrielli Ircr, il nome dell’avvocato Laura Ricci, proposta da Forza Italia, va a completare il quartetto dei papabili per il consiglio di amministrazione, in via di definizione in queste ore, dell’Azienda pubblica servizi alla persona. Accanto a lei, Paolo Rapanelli, medico in pensione, voluto dalla Lega, Gianfranco Tamagnini Pisani, che lavora all’Inps ed è impegnato nel sociale, voluto dall’Udc, Vincenzo Corneli, impegnato nel settore bancario e in passato già nel cda Ircr, voluto da Fratelli d’Italia. Per la presidenza dell’Ircr è in pole position Patrizia Scaramazza, presidente del Rotary, questo il nome indicato dal sindaco Sandro Parcaroli, anche se ci sarebbero diversi mal di pancia tra le forze di maggioranza, con qualcuno che ha espresso più di una perplessità. Un nome su cui avrebbe puntato in particolare la Lega, più che il sindaco stesso. Non sono quindi ancora del tutto esclusi colpi di scena, anche se i giochi, per la gran parte, sarebbero ormai fatti e, con i nomi sul tavolo, eventuali ripensamenti diventano un’ipotesi sempre più remota. L’Apsp Ircr naviga a vista da oltre 4 mesi con un cda scaduto e con il direttore Francesco Prioglio che ha lasciato il posto a febbraio. Il 2 novembre è scaduto infatti...