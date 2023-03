Ircr, la scossa del sindaco Scaramazza fuori dai giochi, ora torna in pista Gravina

di Chiara Gabrielli

Ircr, nuovo colpo di scena: il sindaco Sandro Parcaroli tira dritto dopo le tensioni con la maggioranza, in particolare con una parte della Lega. Per la presidenza dell’ente si sta concentrando su un nominativo scelto da lui, che sarebbe quello dell’ex comandante provinciale della Guardia di Finanza, Amedeo Gravina, il quale sarebbe vicino alle posizioni della Lega, o almeno a una delle due parti, cioè quella di Buldorini e Carbonari. Dopo il caos con il segretario del Carroccio, Aldo Alessandrini, che ha scritto che il sindaco aveva "liberamente scelto" Patrizia Scaramazza, quando invece le pressioni sarebbero arrivate proprio dalla Lega (dietro ci sarebbe Anna Menghi), il sindaco, infuriato, avrebbe deciso di rimescolare la carte e puntare sul nominativo scelto da lui e lui solo. Così, la Scaramazza sarebbe fuori dai giochi. Si verrebbe a creare, però, un problema: il cda, composto da 4 membri più il presidente, deve essere composto da almeno 2 donne. Un nodo che, però, Parcaroli avrebbe già sciolto: se infatti l’Udc, che ha proposto Gianfranco Tamagnini Pisani, farà un passo indietro, potrà tornare in pista la donna (dovrebbe trattarsi di Patrizia Pagnanelli, la prima non eletta della lista), dipendente dell’azienda del sindaco, proposta inizialmente dalla civica Parcaroli. Stando così le cose, si profilerebbe questo scenario: un cda composto da Paolo Rapanelli (Lega), Laura Ricci (Forza Italia), Vincenzo Corneli (Fratelli d’Italia) e la dipendente Med Store per la civica Parcaroli, con presidente (forse Gravina) voluto dal sindaco e vicino alla Lega. L’Udc resterebbe a bocca asciutta, ma potrebbe rifarsi con le nomine dei sindaci per l’Apm, in programma a breve. Altra ipotesi: l’Udc può individuare una donna. Comunque, oggi il sindaco dovrebbe sciogliere le riserve, per evitare il rischio commissariamento dell’Ircr (che naviga a vista con un cda scaduto da quasi 5 mesi) da parte della Regione. La spaccatura della Lega cittadina non preoccupa il commissario regionale del Carroccio, Riccardo Augusto Marchetti: "Non entro nel merito delle dinamiche comunali – premette –, certo è che, dato che la nomina è fiduciaria, il sindaco, dopo aver ascoltato le parti, prenderà una decisione, sua è e deve essere la scelta definitiva".