Ircr, maggioranza nel caos La civica del sindaco: "Esclusi senza motivo"

di Chiara Gabrielli

"Escluso di fatto, e senza alcun motivo, il rappresentante della lista civica". Stefano Settimi, coordinatore della civica "Sandro Parcaroli Sindaco", non ci sta e alza la voce dopo quanto accaduto negli ultimi giorni per la nomina di consiglieri e presidente Ircr, azienda che si occupa delle case di riposo: il cda è scaduto oltre 4 mesi fa. Parcaroli ha indicato per la presidenza Patrizia Scaramazza (Rotary), nome che ha suscitato perplessità in maggioranza. Fino a tre settimane fa, però, i gruppi di maggioranza concordavano serenamente su 5 nomi: quattro sono quelli venuti fuori ora per il cda e su cui c’è tuttora accordo, e cioè Vincenzo Corneli per FdI, Laura Ricci per FI, Paolo Rapanelli per la Lega e Gianfranco Tamagnini Pisani per l’Udc. Ma il quinto non era Scaramazza. Le forze di maggioranza avevano dato l’ok a un altro, che sta nella civica e che lavora nell’azienda del sindaco. Martedì, però, una parte della Lega avrebbe fatto pressione su Parcaroli per la Scaramazza. Lasciando capire che, nel caso in cui si fosse andati avanti con l’altro nome, l’opposizione avrebbe gridato all’incompatibilità. A quel punto, messo alle strette, il sindaco avrebbe fatto un passo indietro e, con lui, la sua lista. "La civica ‘Sandro Parcaroli Sindaco’ è stata molto attiva riscuotendo il 9,9% di voti, ampio consenso popolare mai registrato in passato da una civica che ha grandemente contribuito alla vittoria", fa notare Settimi, che mette l’accento sulla "continuità dell’impegno in questi due anni e mezzo dei nostri candidati eletti nelle istituzioni, ma anche di quelli non eletti ma presenti nei quartieri e luoghi di lavoro". Una premessa "necessaria per evitare ogni equivoco sul nostro forte dissenso sulle recenti dinamiche politiche e partitiche che hanno portato al nuovo cda Ircr, escludendo di fatto, senza alcun motivo, il rappresentante della civica dopo averne concordato la presenza. Dissentiamo fortemente dallo stratagemma attuato per far passare a mezzo stampa la rispettabilissima candidatura della Scaramazza come una scelta della civica o, peggio ancora, come una scelta fortemente voluta dal sindaco (anche se il Carlino ha chiarito ieri che era stata voluta più dalla Lega che dal sindaco, ndr) per sbloccare una non meglio precisata situazione di stallo. La lista aveva da tempo proposto i potenziali candidati, nell’ottica del servizio da prestare generosamente alla più importante e antica istituzione socio-assistenziale della città. Questa importante e delicatissima istituzione ha bisogno di essere ben governata con competenza e trasparenza, migliorandone gli standard prestazionali rispetto alle precedenti amministrazioni, e non deve trasformarsi in un luogo di puro esercizio del potere".