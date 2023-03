Ircr, manovre sulle nomine Scaramazza in pole position dopo il no di Del Balzo Ruiti

di Chiara Gabrielli

Nodo Ircr, ore decisive per la figura che andrà a occupare il posto di Giuliano Centioni e per la nomina del consiglio di amministrazione. Per la presidenza, è in pole position Patrizia Scaramazza, presidente del Rotary, dopo che Rosaria Del Balzo Ruiti, presidente della Fondazione Carima e della Croce Rossa, avrebbe fatto un passo indietro. La maggioranza avrebbe trovato un accordo sui nomi, per risolvere una situazione di stallo che si stava trascinando da novembre, col cda scaduto da oltre 4 mesi, mentre il direttore Francesco Prioglio ha lasciato il mese scorso. Sono rimasti ai loro posti Giuliano Centioni, presidente dell’azienda pubblica servizi alla persona (che è lì da 10 anni e quindi non può essere rinonimato) e Nazzareno Tartufoli, segretario generale, in attesa che il sindaco Sandro Parcaroli prenda una decisione. Ora i gruppi avrebbero trovato un’intesa: le indicazioni sono venute dai coordinatori delle forze che sostengono la maggioranza. I nomi che circolano per il cda: Vincenzo Corneli, impegnato nel settore bancario, per Fratelli d’Italia, Paolo Rapanelli, medico, per la Lega, Gianfranco Pisani Tamagnini, impegnato nel sociale, per l’Udc. Forza Italia sta sciogliendo la riserva e indicherà il nominativo nelle prossime ore. Già oggi potrebbe esserci l’ufficialità delle nomine. "Ai nuovi amministratori bisognerà dare indirizzi su cui lavorare, fissare obiettivi che diano risposta a nuove esigenze – l’invito di Narciso Ricotta, capogruppo del Pd –. C’è una maggiore richiesta di servizi alla persona, da quelli per i più piccoli ai disabili agli anziani. Bisognerà aumentare i nido per le coppie, i servizi domiciliari a supporto delle famiglie con un disabile o un anziano a casa per evitare che debba essere trasferito in struttura, il sostegno ai malati di Alzheimer e delle altre malattie degenerative sono in costante aumento, implementare strutture di cohousing per anziani autosufficienti per favorirne benessere e socialità. Queste, al di là del balletto dei nomi, le nuove sfide dell’Ircr". Dieci anni fa, indicò, all’allora sindaco Carancini, Giuliano Centioni come presidente Ircr e poi, da assessore ai servizi sociali, "condivisi con lui obiettivi ora raggiunti – ricorda Ricotta –, la trasformazione in Azienda di servizi alla persona e non solo ad anziani: apertura dell’asilo nido a Villa Cozza, implementazione del supporto alle famiglie con anziani, sportello Informanziani, impegno per l’assistenza ai malati di Alzheimer, centro diurno e residenziale a Villa Cozza, ampliamento dell’attività Ircr fuori comune, attuale gestione di case di riposo e altri comuni della provincia. Ora l’Ircr è un’azienda leader per il settore nel territorio e fa da tutor alle altre strutture per l’accreditamento. Il risultato è stato frutto dell’impegno della squadra: Centioni e i membri del cda, i tecnici Tartufoli, Schiaffi, Prioglio e l’alta professionalità di tutti i dipendenti".