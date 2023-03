Ircr, nomine in sospeso Il sindaco prende tempo, Scaramazza torna in forse

di Chiara Gabrielli

Ircr, qualcosa continua a muoversi ma intanto si naviga a vista: le nomine del nuovo presidente e consiglio d’amministrazione non sono state ancora ufficializzate da parte del sindaco Sandro Parcaroli. Per l’azienda pubblica servizi alla persona, che si occupa di anziani e gestisce sei case di riposo, i giochi sarebbero ancora aperti, niente sarebbe stato deciso in via definitiva. Da una parte, infatti, sono stati fatti dei nomi la scorsa settimana, e cioè Vincenzo Corneli per FdI, Laura Ricci per FI, Paolo Rapanelli per la Lega e Gianfranco Tamagnini Pisani per l’Udc, con l’indicazione, da parte di Parcaroli, di Patrizia Scaramazza (ora alla guida del Rotary) per la presidenza. Dall’altra, però, questo nome, voluto più dalla Lega che dal sindaco, non mette d’accordo tutti in maggioranza. In primis, la lista civica dello stesso Parcaroli, con il capogruppo Stefano Settimi che sabato ha diffuso una nota esplosiva sottolineando che la figura da loro scelta, una dipendente dell’azienda del sindaco, era stata esclusa senza motivo: anche se, fino a pochi giorni prima, tutti erano d’accordo su quel nome, alla fine una parte della Lega avrebbe fatto pressioni per indicare Scaramazza, dicendo al sindaco che altrimenti la candidatura della sua dipendente sarebbe stata indicata come non opportuna. In secondo luogo, dentro la stessa Lega ci sono divisioni, infatti la Scaramazza non è espressione di tutta la Lega, una parte non la condivide: peraltro non è nemmeno passata per una condivisione nel direttivo. Inizialmente, c’era l’accordo su quei 4 nomi più quello della dipendente dell’azienda di Parcaroli, che avrebbe fatto parte del cda Ircr ma non da presidente, solo come consigliera. Poi, il nome di Scaramazza, proposto da Anna Menghi, ha rimescolato le carte ed eliminato di fatto la quinta persona, quella indicata dalla civica. Intanto, il sindaco prende tempo anche se il cda dell’Ircr, scaduto da oltre 4 mesi, ha convocato una conferenza stampa di fine mandato per venerdì. Tra i nomi che erano circolati in passato, oltre quello di Rosaria Del Balzo Ruiti, presidente della Croce Rossa, che però non ha mai dato la disponibilità, anche il medico di base Romano Mari e l’ex comandante provinciale della Guardia di Finanza, Amedeo Gravina. In questi mesi di vuoto ai vertici, sono rimasti ai loro posti il presidente Giuliano Centioni e il segretario generale Nazzareno Tartufoli. L’azienda va avanti, grazie alla professionalità dei dipendenti.