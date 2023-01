Ircr: otto posti per attività a favore degli over 65

Sono otto i posti per il servizio civile disponili all’Ircr. Le attività si svolgeranno a favore di over 65 - autosufficienti e non - alla casa di riposo di Villa Cozza e allo sportello Informanziani di piazza Mazzini. "I volontari del servizio civile rappresentano per noi una risorsa molto preziosa poiché portano gioia e giovinezza e per i nostri anziani diventano come dei nipoti acquisiti - spiega Giuli Lattanzi, assistente sociale e responsabile dello sportello InformAaziani -. Tra di loro si instaurano sempre delle relazioni molto belle, dal tono familiare, e anche dopo la fine del servizio, i ragazzi tornano volentieri a trovare i loro nuovi ‘nonni’. Consiglio a tutti i giovani questa esperienza che sarà sicuramente ricca di risate, di feste e di allegria, ma che soprattutto servirà per mettersi in gioco in una nuova esperienza lavorativa. Ci sono otto posti disponibili per 12 mesi, sarà un’esperienza che fa crescere in un ambiente proattivo e stimolante". Le domande vanno presentate entro il 10 febbraio, alle 14. Info e moduli di adesione sono disponibili sul sito www.comune.macerata.itpartecipaservizio-civileservizio-civile-universale.