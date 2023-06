Irene Grandi in concerto Biglietti già in vendita

Sono in vendita i biglietti per il concerto di Irene Grandi, che il 29 luglio, alle 21.30, approderà in piazza Unità d’Italia a Montecassiano col tour "Io in blues". Proporrà brani dagli anni ‘60 ai ‘90. La cantante porterà sul palco canzoni blues nell’anima e nell’ispirazione: Etta James, Otis Redding, Willie Dixon, Tracy Chapman, Sade, ma anche Pino Daniele, Lucio Battisti, Mina, e alcuni brani che proporrà riarrangiati. Biglietti (23 euro) disponibili su Ciaotickets, online e nei punti vendita.