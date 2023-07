Irene Grandi in piazza per il debutto del "Macsi"

La grande musica italiana arriva a Montecassiano. L’appuntamento è per domani quando, alle 21.30 in piazza Unità d’Italia, arriverà con tutta la sua carica Irene Grandi per proporre "Io in Blues", il concerto di apertura del Macsi (Montecassiano arte cultura scienza innovazione) Festival. "Io in Blues" rappresenta l’atto d’amore di una delle più importanti cantanti italiane ad alcuni dei più carismatici artisti internazionali e italiani. Un concerto, un viaggio, fatto di brani che attraversano un arco temporale che va dagli anni Sessanta fino ai Novanta, canzoni che sono blues nell’anima e nell’ispirazione: Etta James, Otis Redding, Willie Dixon, Tracy Chapman, Sade, ma anche Pino Daniele, Lucio Battisti, Mina, e alcuni brani di Irene, riarrangiati in chiave rock-blues. Restano disponibili pochi biglietti (20 euro più prevendita).