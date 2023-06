Irene Grandi, ’Svicolando’, poesie, musica e tanti festival: che estate

Dalle note di Irene Grandi (sabato 29 luglio) alla satira di Arianna Porcelli Safonov, passando per l’arte di strada con il festival Svicolando fino agli show anni ‘80 ai giardini di Sambucheto, senza lasciare indietro la musica classica e la poesia con ’I fiumi della fornace’: l’estate di Montecassiano si annuncia ricca di appuntamenti. Sarà la 17ª edizione di Svicolando, dal 16 al 18 giugno, ad aprire il calendario di rassegne ed eventi che animerà l’estate: conterà una ventina di artisti e si svolgerà quasi interamente per le vie del centro. La terza edizione de "L’estate del sambuco", fra il 24 e il 25 giugno, animerà i giardini di Sambucheto con balli anni ‘80 e la musica leggera degli Zio Pecos, per chiudersi lunedì 26 con il saggio di danza del gruppo Arabesque. L’inizio di luglio sarà nel segno della musica classica e lirica: con il violino di Vadim Tchijik e il Quartetto di Fiesole, oltre a musical e concerti sinfonici, sotto la direzione artistica del maestro Alberto Nones, Montecassiano vedrà dal 2 all’8 luglio, al chiostro degli agostiniani ed in piazza Unità d’Italia, la quinta edizione del suo music festival. Il 29 luglio prenderà il via Macsi festival, aperto dalle canzoni fra blues, pop e jazz di Irene Grandi in piazza Unità d’Italia; seguirà lo spettacolo tragicomico e satirico, di Arianna Porcelli Safonov. Sempre nell’ambito dello stesso festival andrà poi in scena la compagnia di Musicultura, la sera dell’1 agosto, con la chiusura di domenica 6 dei Comedy ring, che proporranno il loro cabaret. A chiudere la ricca estate di Montecassiano sarà il festival di poesia, teatro e arti performative ’I fiumi della fornace’, che si svolgerà a Valle Cascia dal 24 al 27 agosto e che per questa sua quinta edizione ospiterà, fra le sue molte voci, quella di Mariangela Gualtieri. "Questo calendario di eventi è reso possibile dalla grande collaborazione di tutte le nostre realtà associative e della Pro loco" ha detto il sindaco di Montecassiano, Leonardo Catena. Per gli spettacoli di Irene Grandi e Arianna Porcelli Safonov la prenotazione è obbligatoria, con biglietto e prevendita, online o all’ufficio turistico di Montecassiano.

Lorenzo Fava