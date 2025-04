"Irregolarità in consiglio": anche il sindaco vota la mozione

"Il consiglio comunale di Appignano ha approvato all’unanimità la mia mozione, riconoscendo gravi irregolarità e violazioni della legge sulla privacy nella gestione del rendiconto 2024". Il capogruppo della minoranza Luca Buldorini (foto) spiega che non è stato rispettato il termine di venti giorni per la messa a disposizione del rendiconto ai consiglieri, e che "sono stati trasmessi atti riservati tramite la casella pec cna.appignano@cert.cna.it, appartenente a un ente terzo, la Cna, utilizzata impropriamente dall’assessore Silvia Persichini per ricevere documentazione comunale, anche di natura sensibile. Mancavano pareri istruttori e il procedimento si presentava viziato. L’intero consiglio, sindaco incluso, ha votato la mia mozione, ammettendo la fondatezza delle criticità sollevate. Un fatto politico rilevante". L’approvazione della mozione ha comportato l’annullamento della seduta e il rinvio della delibera; se il rendiconto non sarà approvato entro il 30 aprile, "scatteranno gravi limitazioni, dal blocco dei lavori all’impossibilità di apportare variazioni di bilancio o assumere personale". Buldorini ha trasmesso la mozione al prefetto e al garante per i dati personali.