Irregolarità nei cantieri: maxi multe

Sette persone denunciate e oltre 98mila euro di sanzioni, dopo i controlli nei cantieri a Cingoli e Pollenza. È il risultato di un servizio predisposto dalla Compagnia carabinieri di Macerata, con due operazioni messe in atto dai militari delle stazioni con i colleghi del Nucleo Ispettorato del lavoro. A Cingoli, l’11 marzo i carabinieri hanno ispezionato un cantiere dove erano impegnate due ditte e denunciato i due titolari, per le violazioni rilevate. Nello specifico, un imprenditore per non aver eliminato il rischio di caduta nel vuoto lungo il ponteggio (con una sanzione di 9.112 euro), per non aver eliminato i residui di lavorazione in maniera ordinata (6.834 euro) e per non aver redatto il piano di montaggio e uso del ponteggio nel vano ascensore dell’edificio (2.847 euro). Il secondo imprenditore è stato denunciato per la mancata redazione del piano operativo di sicurezza, con una multa di 9.718 euro. Il 12 marzo a Pollenza i controlli hanno riguardato un edificio, dove erano impegnate quattro aziende nella ristrutturazione. Anche in questo caso sono state rilevate diverse violazioni e in tutto sono state comminate ammende per 62.380 euro e sanzioni per 8mila euro, e cinque persone sono state denunciate: i quattro imprenditori e un lavoratore straniero. Infatti tra i numerosi operai non italiani, è stato trovato un egiziano non in regola con le norme sul soggiorno e assunto irregolarmente. Lo stesso egiziano è stato denunciato per aver ignorato l’ordine di lasciare l’Italia emesso per lui dalla questura di Milano e notificato a ottobre. A Pollenza dunque un imprenditore è stato denunciato per aver impiegato un lavoratore senza permesso di soggiorno, e l’attività è stata sospesa per lavoro nero e gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro: mancavano la nomina del Rspp, la sorveglianza sanitaria, la nomina del medico competente, l’informazione dei lavoratori, il Piano operativo sicurezza e la viabilità nel cantiere. Il secondo imprenditore è stato denunciato per la mancata predisposizione della viabilità nel cantiere. Il terzo per le violazioni relative agli obblighi dell’impresa affidataria e la mancata predisposizione della viabilità nel cantiere. Infine al quarto imprenditore è stata contestata, quale coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, la violazione degli obblighi relativi. L’attenzione dei carabinieri su questa delicata materia è costante e i controlli saranno ripetuti, in collaborazione con i comandi stazione e il Nucleo ispettorato del lavoro.