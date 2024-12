Irruzione, mamma e figlia barricate in camera

Si trovava con la figlia piccola nella sua abitazione, quando un uomo ha preso a calci e pugni la porta di ingresso e l’ha sfondata per entrare, gridandole "Ti ammazzo, ti ammazzo". A quel punto lei si è barricata con la bimba nella stanza da letto, chiamando i carabinieri al telefono. Inseguito dai militari, subito intervenuti sul posto, il balordo ha tagliato la corda facendo perdere le proprie tracce.

Questa l’aggressione choc avvenuta ai danni di una nordafricana sui 40 anni nel pomeriggio di Natale, all’Hotel House di Porto Recanati. Verso le 19, la donna era in compagnia della figlia all’interno di un appartamento nel maxi condominio. A un certo punto un tizio sui quarant’anni, anch’esso di origine magrebina, ha iniziato a sbattere i pugni contro la porta di ingresso per intimarle di aprire. Ma la 40enne non lo ha fatto e il balordo è andato su tutte le furie, minacciando di ucciderla. Alla fine è riuscito a mandare in frantumi la porta e a entrare. La donna allora è fuggita con la bambina dentro alla stanza da letto, dove si è rifugiata mentre il suo aguzzino ha cominciato a prendere a calci anche la porta di quella stanza, con l’intenzione di raggiungerla e farle del male.

Intanto la nordafricana aveva allertato i carabinieri di Porto Recanati e si era messa a gridare, implorando aiuto. Per fortuna sono arrivati subito i militari. Alla loro vista, l’uomo è uscito dall’appartamento ed è corso lungo i corridoi del palazzone, mentre i carabinieri stavano cercando di acciuffarlo. Purtroppo per ora è riuscito a darsi alla macchia. A quanto sembra, l’autore del gesto sarebbe un soggetto già conosciuto dalle forze dell’ordine. La donna è per fortuna uscita illesa e, poco dopo, si è recata in caserma sporgendo denuncia. Indagano ora i carabinieri di Porto Recanati per rintracciare il malfattore.

Giorgio Giannaccini