Iscritti in crescita per la Cisl Marche: "Presenza capillare"

Crescono i tesserati della Cisl Marche. Il 2023 si è chiuso a quota 155.462 iscritti, contro i 153.394 dell’anno precedente, registrando una crescita di 2.068 tesserati. Il 51% degli iscritti attivi è composto da uomini, il 20% è under 35. "Circa 170mila persone non iscritte si sono rivolte ai servizi, enti e associazioni della Cisl Marche per almeno una pratica o servizio, rappresentando il 25% dei cittadini marchigiani con più di 18 anni – sottolinea Marco Ferracuti (foto), segretario generale della Cisl Marche –. Un dato che mette in luce l’importanza del nostro lavoro e dei nostri servizi, che conferma le nostra presenza nella vita dei cittadini. Sono risultati importanti, frutto del nostro impegno continuo e della presenza capillare sul territorio".