Iscrizioni alle superiori: -12,8% per il Classico

L’approfondimento dei dati sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2025 – 2026 resi disponibili dall’Ufficio scolastico regionale consente di avere un quadro ancora più preciso, da cui emergono alcune cose molto chiare. Nel calo generalizzato delle iscrizioni, a causa della denatalità (non a caso la diminuzione è più marcata nella scuola dell’infanzia), in provincia di Macerata la tendenza negli istituti superiori vede ancora una volta in testa i licei, scelti da più di uno studente su due, ma con cali vistosi rispetto all’anno precedente. Lo Scientifico registra un -4,9%, lo Scientifico indirizzo Scienze applicate flette dell’11%, il Classico del 12,8%, Scienze umane del 3,1%; "altri licei", registrano un vero e proprio crollo (-24,9%), mentre è stabile l’Artistico. Unica eccezione il liceo a indirizzo sportivo, +217,8%. Gli istituti tecnici registrano una crescita del 2,2%, mentre quelli professionali segnano un -6,2%. In questo contesto ci sono poi differenze tra le diverse scuole, con indirizzi che scendono da una parte e salgono da un’altra. "Nelle Marche – evidenzia l’Ufficio Scolastico – resto alto l’interesse per i licei con il 55,5% di preferenze, in aumento rispetto all’anno precedente. Tra i licei il più gettonato resta lo scientifico. Invariate le iscrizioni agli istituti tecnici: il 20% degli studenti ha scelto l’indirizzo tecnologico, in particolare il settore informatico e telecomunicazioni, il 12% il settore amministrazione, finanza e marketing".