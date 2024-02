Iscrizioni alle superiori. Frenata per i licei, crescono gli istituti tecnici e professionali

È sempre il liceo il corso di studi preferito dagli studenti marchigiani in uscita dalla scuola media. Per l’anno scolastico 2024-2025 è stato scelto da più di uno studente su due, il 54,9% del totale (in linea con la media nazionale del 55,63%). Ma, dopo anni di iscritti in continua ascesa, quest’anno si registra un calo rispetto al 2023-2024, certamente non compensato all’avvio del liceo del Made in Italy che in regione ha raccolto lo 0,1% dei consensi. Tendenza in crescita, sia pure contenuta – invece – per gli istituti tecnici e professionali. Questo il quadro che emerge dalle prime elaborazioni effettuate sulle iscrizioni online dal sistema informativo del ministero dell’Istruzione e del merito, quindi non ancora definitivi, ma fortemente indicativi di tendenze che non saranno certamente invertite nei prossimi mesi.

In questo contesto, in provincia di Macerata le iscrizioni ad un corso liceale rappresentano il 56,7%, una percentuale superiore alla media regionale e a quella nazionale (55,63%), ma in diminuzione rispetto al 60,5% dell’anno scorso (-3,8%). Stesso andamento nelle province di Pesaro-Urbino che passa dal 58,8% al 57,8 (-1%), Ascoli dal 56,2% al 51,1% (- 5,1%), e Fermo dal 53,6% al 53,5% (- 0,1%). L’unica provincia delle Marche che registra un incremento degli iscritti al liceo, sia pure lieve, è quella di Ancona, passata dal 53,8% al 53,9% (+0,1%). In provincia di Macerata al primo posto il liceo scientifico con il 12,4% delle iscrizioni (- 1,3%), seguito dal liceo scientifico opzione scienze applicate, con il 9,3% (-1,4%). Insieme fanno il 21,7%, al quale bisogna aggiungere un altro 1,7% (+ 0,2%) dato dalle iscrizioni al liceo scientifico ad indirizzo sportivo, per un totale del 23,4% (- 2,5%). Al secondo posto, troviamo il liceo delle scienze umane con l’11,9% (8,4% il corso ordinario, + 0,5%, e 3,5% l’opzione economico sociale, - 0,7%), che registra un lieve calo dello 0,2%. Al terzo posto, con il 10,6% delle iscrizioni, in aumento dello 0,3%, il liceo linguistico, mentre il liceo classico scende dal 6,9% al 5,9% (-1%) un valore comunque superiore alla media regionale (5%) e che, nelle Marche, è secondo solo a quello di Ascoli (7,2%).

Il liceo artistico ha trovato il favore del 4% degli studenti (- 0,8%), mentre per il liceo musicale la percentuale è a quota 0,9% (0,5% sezione coreutica e 0,4% sezione musicale), in crescita dello 0,3%. Nessuno, in provincia, stando alla percentuale (0.0%) si è iscritto al liceo del made in Italy. Gli iscritti agli istituti tecnici si fermano al 29,1%, il valore più basso (condiviso con la provincia di Pesaro) delle Marche, ma in aumento del 2,8% rispetto allo scorso anno. L’8,8% ha scelto un corso economico (+0,6%): amministrazione, finanza e marketing (8%) e turismo (0,8%). Il 20,3%, invece, ha scelto il settore tecnologico (+ 2,2%): informatica e telecomunicazioni (5,2%), meccanica, meccatronica, energia (3,6%), agraria, agroalimentare e agroindustria (3%), chimica, materiali e biotecnologie (2,7%), grafica e comunicazione (2,3%) costruzioni, ambiente e territorio (2,2%), elettronica ed elettrotecnica (0,8%), trasporti e logistica (0,5%). Infine, il 14,2% degli studenti (+1,1%) ha scelto un istituto professionale, dove spicca al primo posto il corso per la pesca commerciale e la produzione ittica (2,9%), seguito da quello per la gestione delle acque e risanamento ambientale (2,8%).