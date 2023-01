Iscrizioni alle superiori, il Comune dà un incentivo

di Lucia Gentili

Un contributo economico per incentivare l’iscrizione alle classi prime delle scuole superiori del territorio di Sarnano, ovvero liceo Scientifico e Scienze Applicate dell’Iis "Gentili" e Ipsia "Frau", per il prossimo anno scolastico. È la decisione presa dal Comune. Si tratta di un contributo pari a 150 euro per ciascun iscritto alle classi prime, finalizzato alla copertura delle spese per l’acquisto dei libri di testo e cancelleria, il trasporto o per qualsiasi altra spesa inerente l’attività scolastica. "La volontà dell’amministrazione – spiega il sindaco Luca Piergentili – è dare un supporto per garantire, per quanto possibile con un piccolo contributo, la continuità di due scuole, liceo e Ipsia, che sono motivo di orgoglio per il nostro territorio, come parte della storia di Sarnano. Sappiamo, ormai ogni anno, da diverso tempo, delle difficoltà esistenti dal punto di vista delle iscrizioni e, per quanto di nostra competenza, vogliamo dare un aiuto alle famiglie che scelgono di venire da noi. Si tratta di due eccellenze; il liceo scientifico e scienze applicate (da cui sono usciti futuri dirigenti e imprenditori) raccoglie un bacino di utenza che va fino alla provincia di Ascoli e Fermo. E l’istituto professionale, con il suo indirizzo estetica e parrucchieria, è una scuola che dà una preparazione adeguata per entrare subito nel mondo del lavoro e che sta registrando buoni riscontri. Abbiamo quindi voluto dare un "incentivo" in un momento difficile, con i rincari su più fronti, alle famiglie, che devono sostenere numerose spese. Il contributo può essere utilizzato per il pagamento delle tasse scolastiche o dei libri di testo o dei trasporti". La giunta ha deciso di istituire un fondo spese presuntivo di 6.000 euro (dando atto comunque che la spesa non è al momento quantificabile). Qualora il numero degli iscritti non dovesse essere sufficiente a formare la classe prima, ovviamente il contributo non verrà concesso.