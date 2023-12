Iscrizioni aperte fino al 5 gennaio

Sono aperte le iscrizioni per la frequenza degli asili nido comunali per i nati nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 31 dicembre di quest’anno. La domanda di ammissione può essere presentata da lunedì al 5 gennaio, utilizzando l’apposito modello che può essere richiesto all’ufficio Scuola in piazza Vittorio Veneto, o può essere scaricato dal sito www.comune.macerata.it. La fruizione del servizio comporta il pagamento di una retta mensile che viene stabilita con delibera dalla giunta comunale all’inizio di ogni anno di attività dell’asilo nido.