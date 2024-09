"Iskra", ultimi giorni della mostra di Donati a San Francesco

Ultimi giorni di porte aperte per la mostra "Iskra - La fiamma che arde", la personale dell’artista Anna Donati nello spazio multimediale San Francesco di Civitanova Alta. Da un

progetto curato da Stefano Papetti, l’esposizione si compone di 120 opere realizzate dal 2001 al 2004. Tra queste anche le recenti sculture in stoffa della serie Conflitti, tributo dell’artista alle vittime delle guerre in corso tra l’Ucraina e la Palestina. "Tutta l’attività della Donati si caratterizza per la ricerca di nuove forme espressive – spiega Papetti – che, come il divampare di un fuoco interiore, erompono senza mai rinunciare a sperimentare tecniche nuove". La mostra sarà aperta domani, dopodomani e domenica dalle 21 alle 24.

Ingresso libero.