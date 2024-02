Isola in lutto. Oggi l’addio a Giacomoni

Profonda impressione ha destato a San Severino la tragica scomparsa di Gaspare Giacomoni, il 69enne di Isola che mercoledì sera è rimasto vittima di un incidente nelle campagne settempedane. L’uomo, infatti, mentre stava tagliando una pianta nel suo podere è rimasto schiacciato sotto il peso dell’albero stesso e quando i soccorritori lo hanno trovato non c’era purtroppo più nulla da fare. A dare l’allarme era stata la moglie Dorotea che, non vedendolo tornare a casa per l’ora di cena, si era messa alla ricerca del marito. Gaspare era molto conosciuto nella zona, avendo fatto il falegname per tanti anni proprio lì a Isola, dove abitava con la moglie, per tutti Tea, la quale era ancor più nota essendo stata – fino a due anni fa, quando andò in pensione – un’infermiera di lungo corso nel reparto di Medicina dell’ospedale di San Severino. Non era la prima volta che Gaspare faceva legna nel boschetto del suo terreno, di cui pure si prendeva cura dopo aver smesso con l’attività di falegname. Era esperto e questo lascia ancora più attoniti di fronte alla tragedia che ha colpito la famiglia Giacomoni. Oltre alla moglie Dorotea, lascia le sorelle Sara e Pierina, i cognati Quinto, Franco, Enzo, Fernando, Tiziana ed Enza. I funerali saranno celebrati oggi alle 14.30 nella chiesa della frazione di Isola, partendo dalla sala del commiato "Il tempio degli angeli". Fra le tante testimonianze di cordoglio anche quelle degli amici di caccia: Gaspare, infatti, era un cacciatore esperto, pure nelle battute al cinghiale.

m. g.