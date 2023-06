"Isola pedonale, ascoltati i commercianti e non le istanze di cittadini"

"Ancora una volta le istanze dei cittadini non vengono ascoltate. In questa situazione che senso ha il ruolo dei quartieri?" Insorgono ora i due comitati di quartiere Castennou e Sammarì, che non si dicono per nulla contenti del nuovo orario dell’isola pedonale, annunciato l’altro giorno in un incontro tra l’amministrazione portorecanatese e i commercianti. Infatti, l’assessore al Commercio Stefania Stimilli e il vicesindaco Casali hanno illustrato delle modifiche per l’isola pedonale prevista su corso Matteotti e in via Pastrengo: sabato partirà dalle 20.30 fino all’una, quindi inizierà un’ora dopo. Mentre domenica scatterà sempre dalle 16 ma finirà alle 20, e non più a tarda notte. Ma ciò ha generato ieri il disappunto del comitato di quartiere Castennou, presieduto da Cristiana Mataloni. "Senza essere stati interpellati, abbiamo scoperto dalla pagina Facebook del sindaco Andrea Michelini che l’amministrazione ha deciso di assecondare le richieste di alcuni commercianti e di spostare l’orario di chiusura del traffico, dalle 19.30 alle 20.30 – afferma il comitato Castennou –. Durante l’incontro con l’amministrazione e i commercianti, svolto non più di una settimana fa, si è cercato di poter conciliare le richieste dei commercianti con quelle dei cittadini, ma si è notato una chiusura totale in questo senso. Deve essere chiaro che come comitato capiamo l’importanza di avere una città viva commercialmente parlando, ma poi veniamo interpellati a decisioni già prese e non notiamo nessuno apertura verso le nostre richieste". E non solo, perché pure il comitato di quartiere Sammarì, presieduto da Massimo Spaccesi, non è soddisfatto della nuova isola pedonale. "Come comitato non siamo d’accordo con quanto deciso – dice Sammarì –, anche perché il nostro quartiere era a favore addirittura di un’estensione dell’isola pedonale. Sempre durante l’incontro, abbiamo appreso che non era la prima volta che amministrazione e commercianti si incontravano per decidere sull’isola pedonale: in questa prima riunione, dove i quartieri non sono stati invitati, si era deciso per l’isola pedonale come era in principio, per poi fare retromarcia neanche due o tre settimane dopo. Nessuna delle proposte fatte a voce sono state ascoltate per avviare un proficuo lavoro volto a migliorare il nostro paese. Si ricorda all’amministrazione che l’arroganza i cittadini l’hanno già allontanata più di una volta da Palazzo Volpini".

Giorgio Giannaccini