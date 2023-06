Isola pedonale, da sciogliere il dubbio via Pastrengo

Sulla discussa (e contestata) isola pedonale di corso Matteotti, a Porto Recanati, l’amministrazione comunale sembra ormai sul punto di sciogliere le riserve e annunciare a breve quali saranno le misure da adottare per luglio e agosto. Da indiscrezioni, infatti, pare quasi certo che l’orario sarà quello dell’estate passata, e cioè dalle 19.30 alle 3 nei giorni feriali e dalle 16.30 alle 3 nei festivi. Ma adesso l’ultima questione da risolvere per la giunta portorecanatese sarà quella di decidere se includere nell’isola pedonale pure il tratto di via Pastrengo, che rappresenta l’entrata nord del paese. Lunedì, l’amministrazione comunale ha svolto un ulteriore confronto interno, ed è probabile che la decisione verrà presa nella giornata di oggi. Proprio la questione dell’isola pedonale era stata affrontata in un incontro della scorsa settimana tra il sindaco Andrea Michelini, l’assessore al Commercio Stefania Stimilli e una delegazione dei commercianti del centro. In quell’occasione, i negozianti avevano chiesto agli amministratori di far coincidere, nei mesi di luglio e agosto, l’orario dell’isola pedonale con quello della ztl. Ma tale richiesta non aveva trovato riscontro positivo. Mentre qualche giorno prima c’era stato un altro confronto con i comitati di quartiere, i quali chiedevano invece di allungare l’isola pedonale come fascia oraria. Ma anche qui la risposta dell’amministrazione era stata negativa. Intanto, sui social network, il quartiere Castennou ha condiviso un video alquanto polemico, nel quale si vide via Pastrengo intasata di auto in pieno giorno. Il tutto farcito con il commento lapidario: "Non serve altro per giustificare la necessità di includere il nostro rione e la nostra via principale all’interno dell’isola pedonale". Insomma, è chiaro che il comitato di quartiere non ci sta e vuole la chiusura al traffico di quella strada.

g. g.