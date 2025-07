"Isola pedonale e ztl a orari diversi. E così corso Matteotti si svuota"

"Da anni chiediamo almeno di far coincidere l’orario della zona a traffico limitato con quello dell’isola pedonale in corso Matteotti, ma non siamo stati nemmeno convocati dalla giunta per discuterne. Il risultato è che nelle ultime sere il corso è completamente vuoto già alle 23, e come categoria non possiamo esserne contenti".

Ubaldo Traini (nella foto), storico referente dei commercianti di Porto Recanati e titolare della catena di negozi d’abbigliamento "Tutti i tipi", riporta l’attenzione sulla ztl prevista in città ogni giorno di luglio e agosto, dalle 21 fino alle 3, oltreché sull’isola pedonale in programma per tutta l’estate in corso Matteotti, dalle 20 alle 3. "In primis voglio far notare che l’ordinanza relativa all’isola pedonale impone che la chiusura parta dalle 20 in poi – afferma Traini –. Peccato che in questi primi giorni di attuazione le transenne per bloccare il traffico in corso Matteotti sono state posizionate, ogni volta, mezz’ora prima, e cioè alle 19.30. Continuo nel dire che chiudere la strada principale del paese a quell’ora non ha senso, perché tanta gente di ritorno dalla spiaggia approfitta per comprare cibo da asporto e fare gli ultimi acquisti. Posso capire che ci possano essere problemi con il traffico di venerdì, sabato e domenica – osserva ancora –, ma non a inizio settimana come lunedì, martedì o mercoledì. Il nostro settore sta vivendo una grossa crisi e le persone devono essere agevolate a entrare in paese, sennò ne paghiamo le conseguenze. E sono diversi i colleghi che ora si lamentano".

Ma soprattutto le recriminazioni dell’esercente sono altre. "La prima criticità è che ci son due orari diversi, che generano tanta confusione sia ai residenti che ai visitatori – riprende Traini –. Infatti da qualche anno, per venire incontro alle esigenze della giunta, avevamo proposto come categoria di far combaciare l’orario della ztl con l’isola pedonale, ossia dalle 21 alle 3 – riprende Traini –. Ma niente. A nostro parere ci avrebbero dovuto coinvolgere in questa decisione. L’augurio è che il prossimo anno ci possa essere data l’opportunità di dialogare con l’amministrazione su tale argomento. C’è da preservare l’indotto del comparto commerciale della città. Tra l’altro, il problema va avanti e si trascina già a partire dalle passate amministrazioni comunali. Ma ancora non si riesce a risolverlo".

Giorgio Giannaccini