Isola pedonale, i comitati di quartiere insistono: centralina per monitorare inquinamento e smog

Non si placa il malumore dei comitati di quartiere a Porto Recanati, dopo le recenti modifiche che hanno visto ridurre (nel weekend) l’orario dell’isola pedonale su corso Matteotti e in via Pastrengo. Proprio ieri mattina, i comitati hanno protocollato in Comune la richiesta di installare una centralina che monitori la qualità dell’aria e soprattutto il livello di inquinamento e smog. In particolare, i luoghi indicati per il suo posizionamento sono quelli compresi dentro all’isola pedonale, tra cui appunto via Pastrengo e corso Matteotti. Inoltre, bisognerà poi capire quando avverrà l’incontro tra l’amministrazione comunale e i presidenti dei quartieri. Nei giorni scorsi, infatti, qualcuno di loro aveva minacciato di dimettersi, salvo poi ripensarci all’ultimo, perché non contento della nuova isola pedonale, che il sabato parte dalle 20.30 fino all’una, e cioè un’ora dopo rispetto a prima. Mentre domenica è prevista dalle 16 alle 20, e non più oltre la mezzanotte. Tuttavia, rimane forte il malcontento in primis per i comitati di quartiere Castennou, Sammarì ed Europa, i quali vorrebbero che di sabato l’isola pedonale tornasse attiva dalle 19.30. Dalla sponda opposta, invece, i commercianti sembrano intenzionati a chiedere all’amministrazione comunale di far coincidere, per luglio e agosto, l’orario dell’isola pedonale con quello della ztl.

g. g.