Isola pedonale, i commercianti chiedono di rimodulare l’orario

Si sono alzati i toni a più riprese nella riunione di ieri pomeriggio, a Palazzo Volpini, tra l’amministrazione comunale di Porto Recanati e una delegazione dei commercianti del centro. Infatti, il faccia a faccia è stato chiesto proprio dai negozianti che chiedevano di rimodulare l’orario dell’isola pedonale su corso Matteotti e in via Pastrengo, ormai in vigore ogni giorno di luglio e agosto dalle 19.30 alle 3 nei giorni feriali e dalle 16.30 alle 3 nei festivi. A parlare con loro c’erano l’assessore al commercio Stefania Stimilli e la consigliera di maggioranza Maria Teresa Zaccari. In particolare, gli esercenti hanno messo sul piatto due ipotesi: la prima e più drastica di togliere l’isola pedonale dal lunedì al giovedì e di attuarla solo venerdì, sabato e domenica, ma questo dalle 21.30 alle 3 (che è l’orario anche della ztl). Quanto alla seconda proposta, era quella di far partire l’isola pedonale alle 21.30 per tutti i giorni della settimana. Inoltre, la categoria ha spiegato che al momento ci sono meno presenze in città e quindi non avrebbe senso, a loro dire, chiudere la via principale del paese. L’assessore Stimilli ha però ribadito che l’estate è ormai cominciata e cambiare in corsa l’orario – tra l’altro per l’ennesima volta – creerebbe solo confusione per visitatori e cittadini. Tuttavia la sua risposta ha creato un po’ di malumore, tant’è che qualche commerciante ha sbraitato per nulla contento. Allo stesso tempo, l’amministrazione comunale ha voluto rassicurare che tali osservazioni saranno prese in considerazione quando la prossima estate si dovrà di nuovo mettere mano all’orario dell’isola pedonale e della ztl. Insomma, la questione continua a tenere banco visto che una prima sperimentazione era partita a maggio, quando erano stati chiusi al traffico corso Matteotti e via Pastrengo, dalle 19.30 in poi. Ma ciò aveva generato le prime polemiche dei negozianti, e alla fine l’orario era stato spostato alle 20.30. A quel punto si erano innescate dal fronte opposto le critiche dei comitati di quartiere, favorevoli invece a prolungare più possibile l’isola pedonale, e così l’orario era poi tornato alle 19.30.