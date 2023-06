Isola pedonale, il Comune apre: al sabato partirà un’ora dopo

Cambia l’orario dell’isola pedonale lungo corso Matteotti e in via Pastrengo, a Porto Recanati. E’ quanto emerso nell’incontro di ieri pomeriggio, a Palazzo Volpini, tra l’amministrazione comunale e i commercianti. In particolare, è stato deciso che di sabato l’isola pedonale partirà dalle 20.30 fino all’una, quindi inizierà un’ora dopo. Quanto a domenica scatterà sempre dalle 16 ma finirà alle 20, e non più a tarda notte. A illustrate le modifiche – in vigore al momento solo per giugno – sono stati l’assessore al Commercio Stefania Stimilli e il vicesindaco Giuseppe Casali, che hanno così dato risposta alla categoria dopo le contestazioni delle scorse settimane. "Come amministrazione, dopo aver ricevuto i quartieri e le varie categorie dei negozianti, è stato fatto un sunto di tutte le esigenze elaborando un risultato condiviso – ha riferito la Stimilli –. Abbiamo considerato che a maggio dell’anno scorso c’era un maggiore afflusso di gente per via del bel tempo, in molti già andavano al mare. Ma quest’anno non è stato così, perché nell’ultimo mese ci sono state tante piogge. Per il sabato – aggiunge la Stimilli –, si è deciso di mantenere l’isola pedonale fino all’una in quanto abbiamo tenuto conto delle lamentele dei cittadini, riguardo alle tante auto e motorini che di notte sfrecciano a folle velocità. Però, abbiamo voluto posticipare di un’ora l’isola pedonale per via del calo di fatturato che diverse attività del food hanno registrato per i problemi con la vendita dell’asporto. Comunque, ci incontreremo nuovamente fra 15 giorni, per discutere le soluzioni da adottare per luglio". L’assessore Stimilli ha poi voluto ribattere in merito alla polemica "che è stata fatta da qualcuno dell’opposizione sull’allestimento della Conero Hero Battle. Forse sarebbe stato meglio che si fosse informato, così avrebbe saputo che tutta la parte food non compete all’amministrazione ma all’organizzatore della manifestazione, il quale aveva provato a chiedere una sorta di adesione agli esercenti limitrofi, non ricevendo però risposte positive. Chi ha parlato non ha fatto una bella figura". Intanto, dopo i cambiamenti annunciati per l’isola pedonale, i commercianti hanno espresso soddisfazione. "Abbiamo partecipato con una delegazione delle varie categoria: l’obiettivo era trovare una soluzione giusta per chiunque e siamo contenti del risultato – dice il referente del gruppo Paolo Serenelli –. Abbiamo portato diversi pareri e ci siamo mossi per accontentare tutti. Siamo lieti dell’apertura dell’amministrazione nei nostri confronti".

Giorgio Giannaccini