"Isola pedonale, il sindaco Michelini deve incontrarci"

"Ci auguriamo che il sindaco Michelini voglia rispondere prontamente alla pec da noi inviata, fissando un incontro con il nostro direttivo di quartiere, per affrontare le criticità da tempo segnalate sull’isola pedonale, tra cui la proposta di attivare la ztl pure di domenica". A dirlo è il comitato di quartiere Castennou, presieduto da Cristiana Mataloni (nella foto), che torna a parlare della questione viabilità all’entrata nord e nel centro di Porto Recanati. A inizio settimana, i negozianti della città si erano incontrati con il sindaco Andrea Michelini e l’assessore al commercio Stefania Stimilli. E così avevano chiesto di prevedere un unico orario per la ztl e per l’isola pedonale su corso Matteotti, e cioè dalle 21 alle 3, in ogni giorno di luglio e agosto. Ma adesso il quartiere Castennou ricorda che aveva già scritto all’amministrazione comunale, chiedendo di attivare i varchi della ztl anche durante l’isola pedonale. "Venerdì è stato pubblicato un articolo sul Carlino in merito all’incontro che il Comune ha avuto con i commercianti per discutere l’attivazione della ztl – afferma il comitato Castennou –. Come direttivo di quartiere, desideriamo ricordare che ormai dal 19 gennaio abbiamo inviato una pec al sindaco Michelini e alla sua amministrazione per sollecitare un incontro in merito alla questione. Nell’articolo si evince che si sta cercando di trovare una soluzione condivisa riguardo agli orari della ztl, in particolare per quanto concerne la sinergia con l’isola pedonale. Sebbene comprensibili le esigenze di uniformare gli orari – sottolinea ancora Castennou –, non possiamo non sottolineare che l’isola pedonale, a oggi, non viene rispettata come dovrebbe soprattutto nel tratto che passa in via Pastrengo, e pertanto sarebbe opportuno che la ztl venisse attivata senza indugi. Ciò in modo da mitigare la problematica del traffico che colpisce il nostro quartiere, sia in estate che in inverno. Noi restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali"