Isola pedonale, il sondaggio dei commercianti: 71 su 81 dicono no

Alla fine, sono stati 71 i negozianti del centro che si sono espressi contro l’isola pedonale partita sabato pomeriggio su corso Matteotti e in via Pastrengo, a Porto Recanati, nella fascia oraria che va dalle 19.30 fino all’una. Mentre solamente 10 si sono detti a favore. E’ stato questo l’esito del sondaggio che la categoria ha avviato, tramite una chat WhatsApp, a seguito delle proteste scoppiate la scorsa settimana da parte di alcuni esercenti, non affatto contenti della chiusura al traffico nella via principale del paese. Numeri che i negozianti hanno poi trasmesso all’assessore al Commercio, Stefania Stimilli. Da quanto trapela, i commercianti stanno ora cercando di definire la data per un nuovo incontro con l’assessore Stimilli e il sindaco Andrea Michelini. Ma sui tempi non c’è certezza, di sicuro non sarà entro l’attuale settimana. Quel che è certo, invece, è che loro cercheranno di ridiscutere le modalità e soprattutto l’orario dell’isola pedonale. Sempre se non prenderà piede l’ipotesi più estrema, e cioè quella di sopprimerla, così come chiede qualche commerciante. Intanto, almeno per questo sabato, sembra che non verrà svolta l’isola pedonale ma solamente per via del maltempo che è stato previsto nel pomeriggio. D’altronde, è usanza in città evitare la chiusura al traffico, nella via principale, ogni volta che si verifica una forte pioggia.