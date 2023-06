Isola pedonale, nessun cambio Per giugno il via rimane alle 20.30

Per giugno non ci saranno cambiamenti in merito all’isola pedonale prevista nel weekend su corso Matteotti e in via Pastrengo, a Porto Recanati. Allo stesso tempo, però, il Comune ha presentato all’Arpam la richiesta di installare una centralina che monitori la qualità dell’aria, da posizionare nei punti più critici della città. Si può riassumere così l’incontro che si è svolto lunedì pomeriggio, a Palazzo Volpini, tra i comitati di quartiere Castennou, Sammarì, Europa e Scossicci-Del Sole con l’amministrazione comunale. Il faccia a faccia è venuto dopo la richiesta presentata nei giorni scorsi dai quartieri, per ridiscutere le modalità dell’isola pedonale che nelle settimane precedenti aveva creato dibattito.

Erano presenti il sindaco Andrea Michelini, l’assessore al Commercio Stefania Stimilli, la consigliera Maria Teresa Zaccari, oltre al comandante della polizia locale Sirio Vignoni. I comitati di quartiere chiedevano di ripristinare, per ogni sabato, l’inizio dell’isola pedonale alle 19.30, dopo che è stato posticipato alle 20.30. Ma da quanto è trapelato, l’amministrazione avrebbe spiegato che almeno per giugno non ci saranno ulteriori modifiche. Inoltre, l’intenzione del Comune sarebbe quella di confermare come lo scorso anno l’orario la ztl, e cioè dalle 21.30 alle 3, per tutti i giorni di luglio e agosto. Non solo, sempre per quei due mesi si vorrebbe escludere dall’isola pedonale via Pastrengo. Mentre il comandante Vignoni ha assicurato che verranno svolti dei controlli sui parcheggi gialli, riservati ai residenti, in quanto i comitati hanno riferito che in quegli stalli vengono spesso parcheggiate auto non autorizzate. Infine, il Comune ha fatto sapere che ha accolto la proposta dei quartieri di installare una centralina, inoltrando l’istanza all’Arpam.

Tale postazione, che serve per misurare il livello di inquinamento e smog nell’aria, sarà collocata a giro tra via Alighieri, via Pastrengo e la strada Statale. Però non tutti i comitati si dicono soddisfatti dell’esito dell’incontro, in primis quello di Castennou.

Giorgio Giannaccini