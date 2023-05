"Isola pedonale ogni sabato in corso Matteotti, si parte nel weekend"

Per tutto maggio e giugno sarà in vigore di sabato l’isola pedonale su corso Matteotti, dalle 19.30 a dopo la mezzanotte, con l’intenzione però di estenderla fino a via Pastrengo. Il via ci sarà già da questo weekend, anche se l’amministrazione deve sciogliere l’ultimo nodo: ovvero se farla durare fino all’una o alle tre di notte. Inoltre, l’idea del Comune sarebbe quella proseguire così pure per i mesi di luglio e agosto. Ad annunciarlo sono stati il sindaco Andrea Michelini e l’assessore al commercio Stefania Stimilli, nell’incontro di ieri pomeriggio con i negozianti del centro. "Quest’anno riproponiamo l’isola pedonale ogni sabato lungo corso Matteotti, dalle 19.30 in poi – ha affermato l’assessore Stimilli –. E partirà proprio questo fine settimana. Adesso, dobbiamo valutare se si concluderà all’una o alle tre di notte. Infatti, l’obiettivo è di evitare che scooter o auto sfreccino a folle velocità nelle ore serali, come purtroppo spesso avviene". "L’altra novità dell’isola pedonale – ha aggiunto il sindaco Michelini – è che stiamo pensando di allungarla a nord all’altezza di via Pastrengo: è una richiesta che ha presentato il comitato di quartiere Castennou e vorremmo provare. Gli unici che potranno passare in quella via saranno i residenti, che avranno l’autorizzazione. L’isola pedonale ci sarà ogni sabato di maggio e giugno, ma l’intenzione nostra è poi di portarla avanti per gli altri mesi estivi". L’assessore Stimilli ha infine confermato che il mercato settimanale del giovedì "sarà previsto nel lungomare centrale: nonostante ci siano dei cantieri per il superbonus 110%, abbiamo ricollocato alcune postazioni degli ambulanti".