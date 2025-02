Isole ecologiche, nuovi orari

A partire da dopodomani, entreranno in vigore i nuovi orari di apertura delle due isole ecologiche situate a Porto Potenza e Potenza Picena. A darne notizia è stata l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Noemi Tartabini, tramite un avviso pubblico diffuso sui social network. I nuovi orari rimarranno in vigore per tutto il resto dell’anno. Nello specifico l’isola ecologica di via dello Sport, a Potenza Picena, sarà aperta ogni lunedì (8.30-12), martedì (8.30-12), mercoledì (15–18), giovedì (8.30-12), venerdì (8.30-12) e sabato (8–12), mentre la domenica rimarrà chiusa. Invece ecco gli orari di apertura per quanto riguarda l’isola ecologica di via Alvata, a Porto Potenza: lunedì (8–12), martedì (8–12 e 15–18), mercoledì (8–12), giovedì (8–12), venerdì (8–12 e 15–18) e sabato (8–12). Anche in questo caso, l’isola ecologica di Porto Potenza rimarrà chiusa di domenica.