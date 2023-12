Isotta, Marilyn e Lady Gaga. Catà e Giorgi in "Blondie"

Un viaggio che attraversa le vicende di donne caratterizzate dal colore dei propri capelli per scoprire il ruolo che l’icona della Bionda ha assunto nei miti, nella società e nella cultura occidentale. Domani, alle 18, al Politeama di Tolentino va in scena "Blondie, da Isotta a Marilyn" con Cesare Catà, Paola Giorgi e la musica de The Unconventional Affair. Partendo da alcune protagoniste letterarie, quali Isotta la Bionda, Elena di Troia, Euridice nella lettura di Rilke, si arriva fino alla contemporaneità per narrare, seguendo il filo conduttore del biondismo come dato simbolico e filosofico, le storie di figure come Marlene Dietrich, Evita Peron, per giungere a Marilyn Monroe. Ma anche Brigitte Bardot e Lady Gaga. "Uno spettacolo teatrale per tutti che alterna uno storytelling originale, stand-up comedy e musica live", dicono dal Politeama. Di e con Catà e Giorgi, prodotto da Bottega Teatro Marche e Lagrù, è arricchito dalle musiche originali composte ed eseguite dal vivo da Andrea Yanez Alessandrini e Adriano Brando Alessandrini (The Unconventional Affair), con i costumi di Stefania Cempini. Catà è dottore di ricerca in Filosofia del Rinascimento, scrittore e performer teatrale. Ha ideato il format dei Magical Afternoon, lezioni-spettacolo sulla grande letteratura, con cui si esibisce regolarmente in teatri, pub, spiagge e altri luoghi inusuali. Studioso versatile con all’attivo saggi scientifici di filosofia e letteratura, ha collaborato con università e centri di ricerca internazionali.

Si esibisce in teatri, pub, spiagge e altri luoghi inusuali. La Giorgi, diplomata alla Scuola per Attori Mario Riva, si è formata con Saverio Marconi, Giampiero Solari, Valerio Binasco. Il suo percorso è iniziato proprio con la Compagnia della Rancia di Tolentino. Attualmente è direttore artistico di Bottega Teatro Marche con cui produce e interpreta Stampe del cielo da Federico Garcia Lorca, Giorni Felici di Beckett regia Anconetani, D la principessa Diana e la Palpebra di Dio di Catà regia Moretti, per citarne alcuni. Biglietti (16 euro) disponibili al botteghino del Politeama, in corso Garibaldi, domani da tre ore prima dello spettacolo oppure online su www.politeama.orgbiglietti. Info 0733.968043, www.politeama.org.