Ispezione ok: domani riapre la scuola materna

di Giorgio Giannaccini

"Gli ultimi controlli sulla struttura hanno dato esito negativo. Perciò, da domani le lezioni riprenderanno all’interno della scuola materna Rodari. Tuttavia, continueremo a monitorare un’ala del plesso con degli interventi di derattizzazione". A dirlo è il sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini, a seguito del sopralluogo che ieri mattina gli operai dell’ufficio tecnico hanno effettuato nella scuola materna di via Ancona. Questo il lieto fine, dopo la chiusura del plesso scolastico scattata mercoledì perché il giorno prima erano stati trovati feci, orine e carcasse di topi dentro ai muri del controsoffitto. La stessa problematica si era verificata anche a metà dicembre, ma in un’altra porzione della struttura. "L’ala della scuola che martedì era stata interessata dal problema, a oggi risulta bonificata con aspiratori e igienizzanti – prosegue il sindaco Michelini -. Le tre classi, che dopo dicembre erano state spostate, rimarranno nell’ala dove sono state trasferite, mentre l’area mensa sarà chiusa e verrà monitorata con dei continui interventi di derattizzazione e controlli. In sostituzione alla mensa, si proseguirà con il lunch box in aula. Sappiamo che il problema non è di immediata risoluzione, ma l’attenzione è alta. È stata inviata a Asur e Nas una relazione con il cronoprogramma degli interventi effettuati".

Allo stesso tempo, il sindaco Michelini ribatte pure agli attacchi dei gruppi di opposizione, Centrodestra Unito e Porto Recanati 21-26. "La mistificazione della realtà è una sorta di specializzazione di una minoranza che cerca volutamente di creare zizzania anche su una materia così delicata – afferma Michelini -. Le minoranze non credono neppure a quanto confermato da funzionari dello Stato alla presenza dei rappresentanti dei genitori e della fiduciaria della scuola materna. Non credono alle dichiarazioni rilasciate dalle vicesegretarie comunali e dai dirigenti scolastici. E che tra loro ci sia una docente, la consigliera Maria Grazia Nalmodi, che non crede alle parole del suo dirigente è cosa che dovrebbe fare molto pensare oltre a costituire una discreta aggravante. Insomma – rincara la dose Michelini -, siamo davanti a dei mentitori seriali che recepiscono e interpretano ad arte una squallida commedia per il solo gusto di autocelebrarsi. E questo atteggiamento non dovrebbe essere tipico di politici seri. Per quanto ci riguarda siamo certi di avere gestito il problema con la massima trasparenza".