I dati Istat: oltre 28mila stranieri in provincia. Il record a Macerata, poi Civitanova

Macerata, 7 settembre 2025 – Al 31 dicembre 2023, secondo i dati consolidati Istat, in provincia di Macerata ci sono 28.738 stranieri, il 9,4% dei residenti: 13.455 provengono da altri paesi europei, 8.181 da paesi asiatici, 4.961 da paesi africani, 2.125 dalle Americhe e sette dall’Oceania, ai quali bisogna aggiungere anche due apolidi. La maggior parte, 19.968, è concentrata in dieci comuni: Macerata (4.855), Civitanova (3.904), Porto Recanati (2.108), Recanati (1.583), Tolentino (1.399), Corridonia (1.355), Potenza Picena (1.231), Morrovalle (1.176), Monte San Giusto (1.032) e San Severino (1.025).

L’analisi in termini percentuali, però, svela una realtà diversa, dalla quale emerge che in provincia è Sefro il comune con la più alta percentuale di stranieri, quasi il 21% (93 su una popolazione di poco più di 400 anime): un residente su cinque è straniero. Un numero “occupato” quasi per intero da due comunità: rumeni (il 46,2%) e indiani (35,5%).

La presenza di questi ultimi, in particolare, sembra sia da attribuire a particolari produzioni tipiche di questo piccolo centro, ma contano anche altri fattori. Subito dopo Sefro si colloca Porto Recanati, con un numero di stranieri pari al 16,9% del totale della popolazione e, a seguire, Penna San Giovanni (16,9%) grazie anche alla “colonia” britannica da anni presente su questo territorio, Monte Cavallo (14,6%), Monte San Giusto (13,8%, dove, come a Civitanova, c’è una forte presenza cinese), Serravalle (13,3%), Pieve Torina (13,2%), Cessapalombo (13%), Macerata (12%) e Morrovalle (12%). Valore a due cifre anche a Sant’Angelo in Pontano (11,4%), Gualdo (11%), Sarnano (10,7%), Valfornace (10,6%), Loro Piceno (10,5%), Appignano (10%). In tutti gli altri casi la presenza è più ridotta, anche se spesso ugualmente significativa: diversi i comuni con una percentuale che oscilla tra il 7,5 e il 9,5%, mentre sono molto pochi quelli che viaggiano tra il 4,5% e il 5,5%. Con solo due stranieri è Bolognola a registrare il valore più basso, appena l’1,4%.

Tra i 4.855 stranieri presenti nel capoluogo, le comunità più numerose sono quella albanese (10,5%), rumena (9,8%), nigeriana (7%) e indiana (6,3%). I dati evidenziano anche che, rispetto a fine del 2022, in ben 26 comuni la presenza degli stranieri è in calo, in particolare in alcuni centri delle aree interne, a partire da Camerino (-9,8%), a testimoniare la “sofferenza” demografia di questa parte del territorio. Il saldo migratorio interno, che registra la differenza tra le iscrizioni (chi arriva) e le cancellazioni (chi se ne va) riferito ai flussi nell’ambito del territorio italiano, è negativo in ben 25 comuni maceratesi, mentre quello il saldo migratorio estero (la differenza tra chi arriva e chi lascia l’Italia) è negativo solo in tre comuni, peraltro molto piccoli. Intanto al primo gennaio di quest’anno il numero degli stranieri è salito a 29.456, 718 in più rispetto ad un anno prima.