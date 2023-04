Istituti Agrari, prof a lezione sul Colle

Era pieno di docenti, armati di cesoie e forbici, ieri mattina il Colle dell’Infinto dove si sono svolte le prime giornate del corso di formazione "Ars Topiaria: Oltre la siepe l’Infinito" che ha coinvolto i professori degli Istituti Agrari di tutta Italia con una lezione tecnico-pratico. A guidarli docenti in questa immersione tra poesia, cultura e paesaggio è stato il prof Alessandro Magagnini dell’Istituto Agrario "Giuseppe Garibaldi" di Macerata. Il Corso mira a collegare l’arte e la bellezza del patrimonio italiano con elementi di progettazione in 2D e 3D e la cura e la valorizzazione delle aree verdi e dei giardini storici verrà trattata con azioni pratiche sul campo, precedute e seguite da progettazioni e implementazioni con software per la produzione di oggetti virtuali 3D. "Il corso offre un’opportunità interessante per i docenti degli istituti agrari italiani per approfondire la progettazione e la gestione di giardini storici, non solo dal punto di vista teorico ma anche pratico", afferma il recanatese Alessandro Magagnini, organizzatori degli incontri. Il prossimo stage a Recanati si terrà giovedì 13 aprile e prevede anche una visita all’Orto sul Colle, gestito dal Fai, e al giardino all’italiana della famiglia Dalla Casapiccola. Antonio Tubaldi