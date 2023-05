Istituto Alberghiero: parole e suoni per favorire l’inclusione

Una splendida iniziativa è in programma oggi alle ore 17 all’auditorium Santo Spirito di Cingoli. L’appuntamento è tutto dedicato a un tema particolarmente importante, quello dell’inclusione. L’evento di oggi pomeriggio si intitola "Di-versi, parole, suoni e pratiche inclusive a scuola", in campo progetti per l’inclusione dell’Istituto Alberghiero di Cingoli e performance "Siamo fatti di versi" del Circle Coro Lab. Dopo i saluti del sindaco Michele Vittori e dell’assessora alla Cultura Martina Coppari, le introduzioni di Antonella Canova, dirigente dell’Ipseoa Varnelli e Giuliano Compagnucci del dipartimento sostegno Ipseoa Varnelli, interverranno Noemi Del Bianco dell’Università di Macerata, Francesca Salis, anche lei di Unimc, Francesco Rocchetti dell’Iis Einstein Nebbia di Loreto e Jacopo Corona di Frolla Microbiscottificio. Modererà il tutto Marco Di Pasquale dell’Ipseoa Varnelli.

c. g.