Istituto Bonifazi: premiato il foulard di Giulia Tabin dedicato alle afghane

Giulia Tabin, alunna della classe V sezione Moda dell’Istituto Bonifazi, ha conquistato il 3° posto in un concorso nazionale organizzato dall’Istituto Caniana di Bergamo ed intestato a Maria Riboli, un’allieva dello stesso Istituto, vittima, nel 2016, di un attentato terroristico in Bangladesh rivendicato dall’ Isis. La premiazione è avvenuta ieri a Bergamo. La ragazza ha realizzato un originale accessorio moda, un foulard ispirato alle donne afgane. Al concorso era collegata l’ assegnazione di una borsa di studio. Una grande soddisfazione anche per l’insegnante Giulia Compagnucci e tutto l’Istituto Bonifazi.