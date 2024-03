Istituto comprensivo Luca Della Robbia - plesso di Montefano

Tutte le classi della scuola media di Montefano hanno avuto la grande occasione e l’onore di poter ascoltare in videochiamata le parole del noto giornalista Leo Turrini: uno dei maggiori esperti italiani di Formula 1, di sport in generale e opinionista al Carlino e a Sky Sport. Questo giornalista ci ha letteralmente catturato con la sua simpatia. È nato a Sassuolo e si è laureato in Giurisprudenza, tuttavia non ha abbracciato la carriera come legale e con tanta passione e tenacia è riuscito a realizzare il sogno di diventare cronista sportivo.

È un giornalista che non fa semplicemente cronaca, ma racconta storie che riguardano principalmente la parte umana e virtuosa dei campioni sportivi. Dopo aver scritto di Alberto Tomba, di Michael Schumacher, di Enzo Ferrari, di Ayrton Senna, ma anche di Lucio Battisti e di tanto ancora, la sua ultima fatica è il libro dedicato a Panini, alla famiglia che ha scritto una storia esemplare d’Italia, che ha fatto del suo nome un brand mondiale nel campo delle figurine.

Leo Turrini sarà anche inviato alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024, in effetti lui è l’italiano che vanta il maggior numero di Giochi frequentati e raccontati. A suo parere l’Olimpiade è l’unico momento in cui la gioventù del mondo intero si riunisce, un momento magico di condivisione dove si azzerano le diversità che attanagliano ancora la nostra società.

Ci sono i grandi campioni e ci sono gli sconosciuti che campioni non lo saranno mai, su un piano di assoluta parità, accomunati da un entusiasmo senza eguali. Tutti gli sportivi vogliono esserci.

L’atleta che ha visto crescere agonisticamente e che l’ha stupito di più è sicuramente Federica Pellegrini che fino all’ultima fase della carriera ha eroicamente gareggiato per salire sul podio. Altro aneddoto riguarda Justin Gatlin che con un sovrumano sprint è riuscito a vincere l’oro sui 100 metri durante i Giochi Olimpici di Atene. Questo velocista era sfavorito e doveva competere con grandi campioni, ma una serie di sfortune per gli altri gareggianti lo hanno condotto a tagliare per primo il traguardo e all’incredibile vittoria.

Gli affascinanti racconti di Leo Turrini ci hanno arricchiti e ci hanno incoraggiato a scegliere per il nostro futuro con passione e dedizione.

Leonardo Galluzzi 3ªD,

Ludovico Monti 3ªD