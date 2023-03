Istituto comprensivo Lucatelli di Tolentino

Quest’anno abbiamo aderito a tanti progetti: sulla legalità, sul cyberbullismo, sui pericoli legati alla rete. Parlando con specialisti, vedendo filmati e discutendo con i prof e con gli amici ho imparato che le leggi sono importanti non solo per vivere insieme agli altri senza fare la guerra, ma anche per difendere noi stessi, la nostra immagine e la nostra vita da persone che, approfittando del fatto che in Rete è tutto virtuale, possono recarci danni gravissimi. È bello giocare usando internet, perché ci consente di intrattenere rapporti abbattendo le distanze, ma la Rete è piena di pericoli, quindi, dobbiamo stare attenti, non fidarci di nessuno, non sostituire mai i rapporti personali con quelli virtuali e, soprattutto, dobbiamo rispettare le regole. Dappertutto ci sono regole e conoscerle, rispettarle e difenderle è un dovere per tutti noi. Marco Lanari, 1ª C

***

Attraverso le attività del progetto Rete educativa digitale (Red), con alcuni esperti che sono venuti a scuola, abbiamo parlato dell’importanza del rispetto delle regole quando si naviga in Internet e abbiamo affrontato il tema del cyberbullismo. Noi oramai utilizziamo internet per tantissime attività scolastiche, e passiamo molto tempo con il pc o lo smartphone. Un semplice click ci permette di entrare in un mondo fantastico dove il virtuale spesso si mescola con il reale…e cadere nei pericoli della Rete è più facile di quanto si pensi! Sono sempre più frequenti le notizie di cronaca che ci riferiscono di ragazzi vittime di episodi cyberbullismo o di truffe ai danni di chi, ad esempio, viene derubato dei dati personali in rete o adescato da malintenzionati che mandano messaggi sui social per secondi fini. Il modo migliore per poterci difendere è conoscere le regole e imparare a rispettarle.

Matteo Massucci

e Riccardo Oro, 1ª C

****

Con gli esperti dell’associazione Red abbiamo discusso dei nostri comportamenti quando siamo su internet e insieme abbiamo riflettuto su alcuni errori che commettiamo. Innanzitutto, ci hanno ricordato la prima importante regola, cioè che prima di 14 anni di età i social come Tik Tok, Instagram, Facebook, Whatsapp… non possono essere usati perché potrebbero contenere dei contenuti non adatti a noi ragazzi. Inoltre, inserire informazioni personali, pubblicare foto, chattare con gli sconosciuti, visitare siti web senza la guida di un adulto sembrano azioni innocue, ma possono portare a conseguenze molto pericolose.

Alessandra Corsi,

Alessia Passarini

e Giulia Semmoloni, 1ª C