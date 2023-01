Istituto comprensivo unico: la questione arriva in Consiglio

Prima seduta dell’anno del Consiglio comunale, domani alle ore 21.15 in municipio. Saranno sei gli argomenti all’ordine del giorno, si inizierà con l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, per poi passare alle comunicazioni del sindaco e all’approvazione definitiva della variante urbanistica per il cambio di destinazione d’uso dell’area "ex-Lidl", in via San Giuseppe. La discussione entrerà quindi nel vivo affrontando la questione dell’Istituto comprensivo unico che prenderà forma il prossimo anno scolastico. Saranno illustrati i provvedimenti adottati dall’amministrazione Giampaoli (nella foto) in merito alla fusione degli istituti "Lanzi" e "Manzoni", inoltre andrà discussa la mozione presentata sull’argomento dai gruppi consiliari di minoranza "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia". Altro argomento da discutere sarà la proposta del gruppo di maggioranza "Centro Destra Corridonia" ad oggetto “Sostegno e adesione alle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico“: ieri è stata avviata una raccolta firme per sostenere la petizione della Coldiretti.

d. p.