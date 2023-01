Istituto Paolo Ricci, 500 euro in beni e servizi per ogni dipendente

Istituto Paolo Ricci, 500 euro in beni e servizi a ogni dipendente come sostegno al potere di acquisto. A fine dicembre siglato il contratto integrativo per il personale non dirigente con le organizzazioni sindacali. Prevista l’assegnazione di risorse per il welfare aziendale e gli oltre 170 dipendenti del ‘Paolo Ricci’ potranno beneficiare di 500 euro in più che verranno elargiti, entro gennaio, sotto forma di beni e servizi. "Il welfare aziendale previsto dal Paolo Ricci – dice il presidente del Cda Alfredo Perugini (nella foto) – è il primo tassello per costruire una comunità di persone che condividono valori con l’obiettivo concreto di contribuire a sostenere il potere di acquisto del proprio personale e delle proprie famiglie e, quindi, migliorare il benessere organizzativo della propria forza lavoro. Tale proposito è particolarmente importante nell’ambito in cui il Paolo Ricci opera dove il valore deriva prevalentemente dal benessere delle persone che si occupano delle persone".