Istituto storico,. Cattaneo presidente

Massimo Cattaneo è il nuovo presidente dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Macerata, che ha rinnovato i suoi organi statutari, a seguito dell’assemblea dei soci che si è svolta nei giorni scorsi. Nel corso della seduta è stato eletto il nuovo consiglio direttivo, che guiderà l’Istituto nel triennio 2025-2028.

Figura di esperienza nel campo della ricerca storica e dell’impegno civile, già attiva da anni all’interno dell’Istituto, Cattaneo è professore ordinario di Storia moderna e membro dell’Academic Board del Dottorato di ricerca in Historical Studies all’Università degli Studi di Napoli Federico II (Dipartimento di studi umanistici), dove insegna Storia moderna. Cattaneo svolge, inoltre, un corso online di Storia moderna presso il Polo Universitario Penitenziario di Napoli valido per il corso triennale di Scienze Politiche.

Il consiglio direttivo ha anche nominato vicepresidente Andrea Paolini, museologo e Digital Art Historian, collaboratore post-dottorale all’Università di Genova. Si occupa da anni della guerra di liberazione nelle Marche, con studi incentrati in special modo sui salvataggi delle opere d’arte e le varie azioni intraprese dal governo militare alleato.

Con il nuovo assetto, l’Istituto conferma il proprio impegno nella promozione della ricerca storica, nella tutela della memoria e nella divulgazione culturale sul territorio provinciale e regionale. Il nuovo consiglio direttivo risulta così composto: Massimo Cattaneo, presidente, Andrea Paolini, vicepresidente, Mara Piconi, segretaria. Annalisa Cegna, direttrice (invitata permanente), Lucrezia Boari, Gabriele Cingolani, Oriana Costarelli, Grazia Di Petta e Lorenzo Marconi.