Istituto storico, tante iniziative e collaborazione con Rai Scuola

Tante le iniziative per il 25 aprile messe in campo dall’Istituto storico a Macerata che a Recanati. Si parte oggi alle 8 al Gentili con la proiezione del docufiction "Vanda Pagani. Una piccola storia", con Annalisa Cegna. Martedi alle 9 a Macerata cerimonia al monumento alla Resistenza per poi proseguire alle 9.30 in piazza della Libertà. La docufiction dedicata a Vanda Pagani sarà proiettata stasera, a Recanati, nella Sala Gigli alle 21.30, mentre domani due appuntamenti su Calvino, alle 10.15 al liceo Leopardi e alle 17:30 al centro fonti San Lorenzo. Il 25 celebrazioni in via 1 Luglio e in piazza Leopardi. Inoltre l’istituto ha preso parte al progetto di Rai Scuola "Paesaggi della Memoria" con interviste ad Annalisa Cegna, Matteo Petracci e Francesco Rocchetti.